Bahia se recupera de má estreia no Baianão e bate Jacuipense

Não foi um jogo repleto de emoções, mas serviu para o objetivo maior do Bahia: espantar a má fase.



Nesta quarta-feira, 12, no estádio de Pituaçu, o Tricolor venceu a Jacuipense por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Baiano, e se redimiu da derrota na estreia para o Galícia.

O retorno ao palco onde conquistou o último estadual, em 2012, deu sorte. O triunfo saiu com gol de Pittoni, aos 30 minutos do primeiro tempo.



Azar apenas para Maxi Biancucchi: o atacante continua em branco com a camisa do Tricolor, e após perder muitos gols, acabou substituído por Nadson ainda no início do segundo tempo. O técnico Marquinhos Santos foi vaiado no momento da troca.



Com o resultado, o Esquadrão soma os três primeiros pontos e vai à 2ª posição do Grupo 3, atrás da Juazeirense, que tem o mesmo número de pontos, mas com saldo de gols maior. Na terceira rodada, o Esquadrão enfrenta pela terceira vez no ano o Vitória da Conquista, quarta-feira, às 20h30, na Fonte Nova.



O jogo



O Esquadrão começou envolvido na marcação da Jacuipense. A equipe de Marquinhos Santos só foi se acertar por volta dos 15 minutos, quando as oportunidades começaram a aparecer.



Aí, chamou a atenção o número de chances perdidas por Maxi Biancucchi. O argentino, contratado para ser o grande nome da equipe, perdeu pelo menos quatro oportunidades que, em outros momentos da carreira, não falharia.



Mais uma vez, o lado esquerdo foi a arma principal do Esquadrão. Mesmo sem Guilherme Santos, e com Raul apagado, Anderson Talisca tomou conta do espaço e brilhou.



Foi dele a jogada do único gol, aos 30 minutos: Talisca abriu espaço e cruzou rasteiro para a área, onde Pitton completou sozinho para o gol de Greyck.



Aos 41 minutos, Maxi perdeu uma oportunidade clara: recebeu de Pittoni na pequena área e, sozinho, mandou para fora.



A paciência do técnico com o argentino não durou muito: aos 12 minutos do segundo tempo, o camisa 7 foi substituído pelo garoto Nadson, da base. A torcida vaiou o técnico.



A mudança não surtiu efeito, e o Bahia pouco criou. A maior chance foi da Jacuipense: aos 32, Bruno chutou de longe e a bola explodiu na trave.

