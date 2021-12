Bahia se reapresenta visando clássico nordestino contra o Ceará

Após folga na segunda-feira, o elenco tricolor se reapresentou nesta terça, 15, no CT Evaristo de Macedo, onde iniciou a preparação para encarar o Ceará. O duelo entre as equipes nordestinas é válido pela 4ª rodada do Brasileirão da Série A.

Em campo, apenas os jogadores que não começaram jogando na derrota diante do Internacional, no último fim de semana. Sob o comando de Dado Cavalcanti, os atletas realizaram um treinamento técnico em campo reduzido.

Aqueles considerados titulares não desceram para o gramado. Eles fizeram apenas alguns exercícios físicos na academia do clube e na fisioterapia.

Recuperado de lesão, o lateral-direito Nino Paraíba participou normalmente dos treinos. No entanto, ele ainda segue suspenso pelo STJD e não atua contra o Vozão.

O elenco do Esquadrão realiza o último treino nesta quarta-feira, 16, antes da viagem para Fortaleza. Ceará e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 17, às 16h, na Arena Castelão.

adblock ativo