Bahia se reapresenta, treina e já viaja para Porto Alegre

Após o empate em 0 a 0 com o Ceará, o Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 10, no Fazendão, em Salvador, onde realizou um treino visando o duelo contra o Internacional. A partida, válida pela 9ª rodada do Brasileirão, será disputada nesta quarta-feira, 12, no Beira Rio.

Na atividade, enquanto os jogadores que começaram como titulares realizaram um regenerativo, os demais fizeram um trabalho técnico em campo reduzido com o técnico Roger Machado.

Segundo a assessoria de imprensa do Tricolor, a novidade do treinamento foi o volante Yuri, que vinha atuando com o treinador Dado Cavalcanti na equipe de transição (sub-23).

Com dores na região posterior da coxa, Elber não desceu para o treino e fez tratamento no departamento médico. Outro desfalque foi o atacante Gilberto, que seguiu na academia do clube.

Além deles, Gregore e Artur também não poderão atuar na partida do meio de semana por causa do terceiro cartão amarelo no duelo do último sábado.

Após o treino, a delegação do Esquadrão embarcou para Porto Alegre, onde encerrará a preparação nesta terça, 11, no CT do Grêmio.

