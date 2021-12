Bahia se reapresenta sem zagueiro Lucas Fonseca

Depois do empate em casa no sábado, 9, com o Atlético-MG, o Bahia se reapresentou no Fazendão na tarde desta segunda-feira, 11, sem o zagueiro Lucas Fonseca.

O defensor, que foi substituído no segundo tempo da partida, reclama de dores na coxa e dificilmente entra em campo no próximo compromisso do Bahia, contra o Santos, na quinta-feira, no estádio do Pacaembu.

O zagueiro sentiu o incômodo muscular em uma tentativa de evitar saída de bola na lateral de campo, sozinho, e saiu de campo pouco depois. Ele será reavaliado nesta terça-feira, 12, para saber se terá condições de encarar o Santos no Pacaembu. Caso seja vetado, Titi deve ocupar a vaga no miolo de zaga.

Em campo, o técnico Cristóvão Borges comandou um coletivo com os atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Galo, com exceção do goleiro Marcelo Lomba e o atacante Fernandão - que foi anunciado nesta segunda como reforço do Bursaspor, da Turquia - com alguns atletas da divisão de base.

Os titulares permaneceram na academia realizando somente treino regenerativo com o preparador físico Vítor Gonçalves.

O Bahia atualmente é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, a somente três distante da zona de rebaixamento.

