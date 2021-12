Bahia se reapresenta sem os titulares após triunfo diante do Grêmio

Passada a euforia após o triunfo diante do Grêmio, parte do elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 25, de olho no jogo contra o Coritiba, neste sábado, 30, mais uma vez em Salvador, na Arena Fonte Nova. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no jogo emocionante contra os gaúchos ganharam folga, mas o restante do elenco trabalhou no Fazendão.

A atividade desta tarde foi um treino coletivo entre profissionais e sub-20, comandado pelo técnico Preto Casagrande, que armou a equipe com Rafael Santos; Éder, Thiago Martins, Rodrigo Becão, Matheus Reis; Feijão, Matheus Sales, Régis; Allione, Edigar Junio e Hernane.

O time dos juniores atuaram com Cassiano; Alessandro, Cabral, João Victor e Alisson; Luis Fernando, Júnior Ramos e Caio; Gabriel, Douglas e Geovane Itinga. Os profissionais venceram por 2 x 1, com gols de Régis e Matheus Reis. Júnior Ramos marcou para o sub-20.

O zagueiro Jackson, o lateral Armero e o volante Renê Júnior ficaram em recuperação das lesões.

