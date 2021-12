Bahia se reapresenta sem o técnico Cristóvão Borges

Depois do empate com o Fluminense, fora de casa, o Bahia se reapresentou no Fazendão na tarde desta segunda-feira, 9, com duas ausências em campo. O meia Marquinhos Gabriel, que se recupera de uma lesão na coxa, e o técnico Cristóvão Borges, que participou de uma reunião com o novo presidente do clube, Fernando Schimidt.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no Rio de Janeiro ficaram na academia fazendo somente um trabalho regenerativo, enquanto os reservas trabalharam em campo com os auxiliares Sebastião Rocha e Cassiano de Jesus.

O time foi dividido em dois grupos de sete jogadores, que trabalharam em campo reduzido. O volante Rafael Miranda, que trabalha para retornar a campo depois de um edema muscular, não foi a campo e realizou somente trabalho muscular.

A boa notícia ficou por conta do retorno do meia Anderson Talisca, que cumpriu suspensão e segue à disposição da comissão técnica para o próximo compromisso do tricolor.

O Bahia entra em campo na próxima quarta-feira, 11, às 21h, contra o Criciúma, na Arena Fonte Nova, em partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

