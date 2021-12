Bahia se reapresenta sem Edigar Júnio e Hernane

Sob chuva, o elenco tricolor retomou os treinos nesta terça-feira, 3, no Fazendão, visando o Ba-Vi de domingo, 8, na Fonte Nova. O técnico Doriva não pôde contar com dois de seus titulares: o atacante Edigar Júnio, que sentiu dores na coxa no jogo contra o rival rubro-negro, realizou tratamento no departamento médico, junto com Hernane, que ainda sente um incômodo no pé.

Além deles, o meia Rômulo, com um estiramento na coxa, o zagueiro Gustavo, o volante Yuri e Mário, que se recuperam de cirurgia, também ficaram na fisioterapia.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no último clássico, que terminou em 2 a 0 para o Leão, ficaram na academia e participaram de um treino regenerativo. Depois o grupo fez um trabalho no gelo e na piscina aquecida.

Já os atletas que não jogaram e os que entraram no decorrer do clássico foram para o campo e treinaram com bola. Nesta quarta-feira, 4, o elenco se reapresenta e treina nos dois períodos no Fazendão.

