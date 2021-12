Bahia se reapresenta na Cidade Tricolor com coletivo contra time de transição

A tarde foi bastante movimentada no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. Após uma merecida folga na segunda, depois de golear o Altos-PI, por 5 a 0, no último domingo, o grupo principal do Bahia se reapresentou nesta terça-feira, 30, para dar início aos preparativos para o confronto diante do Fortaleza, neste sábado, 3, novamente pela Copa do Nordeste.

Os jogadores que começaram jogando no último jogo, contra o time piauiense, fizeram um trabalho física na sala de musculação da Cidade Tricolor. Logo na sequência, esses mesmos atletas foram para o campo do CT e participaram de um treinamento técnico com bola.

Enquanto isso, o restante do plantel do Esquadrão participou de um coletivo contra a equipe de transição, comandada pelo treinador Cláudio Prates. O jogo-treino terminou com o triunfo do time profissional pelo placar de 2 a 0. Os gols foram anotados pelo volante Jonas, recém-contratado, e o atacante Alesson.

A equipe escalada por Dado Cavalcanti para a atividade foi composta por: Douglas Friendrich; João Pedro, Luiz Otávio, Anderson Martins (Juninho) e Juninho Capixaba; Jonas, Matheus Galdezani e Ramon; Alesson, Gabriel Novaes e Chrystian.

Ainda no processo de transição física, o goleiro Mateus Claus seguiu realizando exercícios físicos na academia do CT. O elenco tricolor retorna ao batente nesta quarta-feira, 31, novamente no turno da tarde.

