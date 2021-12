Bahia se reapresenta, mas elenco só vai a campo na quarta

O elenco do Bahia se reapresentou no início da tarde desta segunda-feira, 2, para dar início à pré-temporada. Se apresentaram 26 atletas, mas o time ainda não vai descer para o campo do Fazendão. A afirmação foi do médico do Esquadrão, Luiz Sapucaia.

Durante coletiva, ele disse que as atividades nesta segunda ficaram restritas aos exames médicos. "Todos os atletas que se apresentaram, se apresentaram aptos, sem restrição. Estamos num processo de avaliação clínica dos atletas, avaliação fisioterápica, odontológica".

Ainda segundo Sapucaia, os atletas ainda vão passar por outros testes nesta terça, 3. Armero, nova contratação do Tricolor para a lateral esquerda, já tinha feito exames quando foi apresentado.

De acordo com o site oficial do time, alguns jogadores faltaram, mas já justificaram a ausência. O primeiro jogo da equipe na temporada será no dia 12 de janeiro, às 21h, contra o Wolfsburg, pela Flórida Cup.

adblock ativo