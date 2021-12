Bahia se reapresenta e titulares são poupados na academia

Depois da derrota para a Portuguesa no domingo, 1º, o elenco do Bahia se reapresentou no Fazendão, nesta segunda-feira, 2, visando a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, nesta quarta, 4.

Os atletas que começaram a partida no Canindé realizaram somente um treino regenerativo na academia do clube. Os outros participaram das atividades com bola, sob os olhares do técnico Cristóvão Borges.

A boa notícia ficou por conta do meia Anderson Talisca, que cumpriu o gancho de dois jogos imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está à disposição da comissão técnica.

O Bahia ocupa a oitava colocação, com 23 pontos, e terá a missão de bater o Cruzeiro, atual líder do campeonato, dono do melhor ataque e da terceira defesa menos vazada da competição.

