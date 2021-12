Bahia se reapresenta e tem desfalque certo contra o Furacão

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 2, no Fazendão, depois do triunfo em cima do Flamengo, na última rodada, e já iniciou a preparação para o confronto com o Atlético-PR na próxima quarta-feira, 7.

O Esquadrão tem um desfalque garantido para o duelo fora de casa: o atacante Fernandão, artilheiro do Bahia no torneio, não vai poder atuar por questões contratuais e treinou entre os reservas. Souza e Obina disputam a posição.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o rubro-negro carioca fizeram um trabalho de regeneração muscular na academia e os reservas foram a campo para participar de um treino tático.

Divididos em dois grupos, os atletas realizaram um treino de posse de bola, seguidos de perto pelo técnico Cristóvão Borges. Em seguida, o comandante separou os jogadores em quatro grupos que se enfrentaram em um campo reduzido.

Se por um lado Cristóvão perde seu homem referência na frente, ele terá a volta de Feijão na próxima rodada. O volante cumpriu suspensão na partida em casa e estará à disposição da comissão técnica para encarar o Furacão.

