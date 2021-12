Bahia se reapresenta, e só reservas treinam em campo

O Bahia iniciou nesta segunda-feira, 24, a preparação para enfrentar o Ceará, no sábado, 29, mas apenas os reservas foram a campo e trabalharam a parte física e treinaram com bola.

Os titulares e os que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra o Oeste, em Barueri, participaram de uma atividade na fisioterapia e na academia do clube.

O lateral-esquerdo Moisés iniciou a transição e, após tratar a lesão no adutor, foi a campo treinar separado com o preparador físico. O volante Gustavo Blanco, que estava com dores no púbis, foi outro que voltou a treinar.

O elenco Tricolor volta ao batente na tarde desta terça, 25, às 15h.

