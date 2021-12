Bahia se reapresenta e já muda o foco para o clássico

Depois do empate fora de casa com o Villa Nova-MG, pela estreia na Copa do Brasil, os jogadores do Bahia retornaram ao batente nesta quinta-feira, 20. Sem perder tempo, o time se reapresentou no Fazendão de olho no Ba-Vi do próximo domingo, 23, na Arena Fonte Nova, válido pela última rodada da segunda fase do Baianão.

A delegação desembarcou em Salvador por volta das 11h. Os atletas que começaram a partida foram liberados das atividades, enquanto o restante do elenco participou durante a tarde de um treino técnico no CT.

O técnico Marquinhos Santos, inclusive, pode ganhar alguns reforços para o duelo com o arquirrival. O lateral Madson, que se recuperou de uma conjuntivite, iniciou os trabalhos físicos e treinou normalmente na academia do clube. Maxi também realizou atividades na sala de musculação, mas ainda é dúvida para o clássico.

O atacante Rafinha reclamou de um incômodo na coxa após a partida em Curitiba e será reavaliado nesta sexta, 21. Já o lateral Galhardo ainda se recupera de uma entorse no tornozelo.

Nesta sexta, o elenco fará o treinamento, à tarde, na Arena Fonte Nova, onde também será apresentado o lateral Diego Macedo, anunciado como novo reforço na quinta. O ala vinha treinando normalmente no Corinthians e pode fazer a sua estreia com a camisa tricolor.

