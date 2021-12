Bahia se reapresenta e faz treino técnico no Fazendão

Após vencer o Brasil de Pelotas em casa, o Bahia treinou na manhã desta segunda-feira, 17, no Fazendão, em Salvador e iniciou a preparação para pegar o Oeste no sábado, 22, às 15h20 (horário da Bahia), na Arena Barueri, em Barueri, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O elenco começou a atividade desta segunda com um treino físico na academia. Depois, os jogadores foram a campo e fizeram um trabalho técnico com bola em campo reduzido.

A notícia ruim para Tricolor é a ausência de Moisés , que não treinou e foi fazer um exame de imagem. O lateral-esquerdo do Esquadrão saiu do jogo contra o Brasil com dores no músculo adutor da coxa.

Por outro lado, João Paulo Gomes, o substituto natural da posição, treinou normalmente após se recuperar de uma entorse no joelho. Já o volante Gustavo Blanco ficou na fisioterapia tratando de uma pubalgia.

Nesta terça-feira, 18, o Bahia continua a preparação às 15h (horário da Bahia).

