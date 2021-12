Bahia se reapresenta e faz treino regenerativo

O Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 30, para um treino regenerativo no Fazendão, em Salvador. Após vencer na estreia do Campeonato Baiano, diante do Jacobina, por 2 a 0, o time iniciou a preparação para pegar o Jacuipense. O duelo válido pela segunda rodada do Estadual será realizado nesta quarta, 1º, às 20h45, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

Como de costume, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ficaram apenas na academia, para um treino regenerativo. Os demais, no entanto, foram a campo para um treinamento tático.

Os atletas voltam a treinar nesta terça, 31, às 15h30, também no Fazendão.

adblock ativo