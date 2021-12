Bahia se reapresenta e faz trabalho com bola no Fazendão

O elenco do Bahia iniciou na tarde desta segunda-feira, 26, no Fazendão a preparação para enfrentar o Criciúma nesta sexta-feira, 30, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o CRB fizeram uma atividade regenerativa, além de fisioterapia e tratamento com gelo. Já os atletas que entraram no meio da partida ou não jogaram foram a campo, fizeram um trabalho com bola.

O Tricolor volta a treinar nesta terça-feira, 27, às 15h.

