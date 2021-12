Bahia se reapresenta e dá início a semana de treinamentos no Fazendão

Após o empate em casa contra o Cruzeiro no último sábado, 20, os jogadores do Bahia se reapresentaram na manhã desta terça-feira, 23, para dar início a semana de treinamentos do clube.

No atividade desta manhã, o técnico Roger Machado comandou um treino coletivo no campo 1 do Fazendão, com a presença dos atletas da equipe de transição e sub-20.

Os jogadores que iniciaram o compromisso contra o Cruzeiro e atuaram mais de 45 minutos, além de Moisés e Nino Paraíba, realizaram um treino físico na sala de musculação do CT. O restante foi para o campo.

Uma das equipes atuou com Anderson; Rodrigo Sabará, Jackson, Xandão e Eduardo; Josué, Dimitri, Marco Antônio, Érison e Jonatas; Arthur Caíke. A segunda teve Pedro: Yuri, Marllon, Wanderson e Igor; Edson, Ronaldo, Shayllon, Lucca e Clayton; Fernandão.

Os desfalques foram, Iago, Rogério, Ernando e Guerra que continuam em tratamento médico.Assim como o volante Elton, com dores no joelho, e o atacante Élber com incômodo na coxa.

O elenco tricolor se reapresenta nesta quarta-feira, 24, novamente pela manhã

