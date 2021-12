Bahia se reapresenta de olho na Copa Sul-Americana

De olho na Copa Sul-Americana, que começa na próxima quinta-feira, 22, contra a Portuguesa, o Bahia voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, 19. O jogo de ida será realizado às 21h50, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Já o duelo de volta será disputado no dia 28 (quarta-feira), às 21h50, na Fonte Nova, em Salvador.

O treinamento se resumiu a um regenerativo na academia do clube, com os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida de domingo, 18, diante do Santos, e técnico de posse de bola, em campo reduzido, sob o comando de Cristóvão Borges.

O único titular que participou da atividade com bola foi o goleiro Marcelo Lomba. O atacante Fernandão e o meia Marquinhos também estiveram no campo, mas apenas correram em volta do gramado. Após o treino, os atletas foram liberados e voltam a treinar na tarde de terça, 20.

