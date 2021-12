Bahia se reapresenta de olho em sequência difícil no Brasileirão

O Bahia terá uma sequência difícil pela frente. Nesta segunda, 18, o elenco desembarcou em Salvador após perder para o Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 0, pela 24ª rodada do Brasileirão, e ganhou folga.

O time se reapresenta nesta terça, 19, às 15h, no Fazendão, para se preparar para o primeiro desses confrontos complicados, diante do Grêmio, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do torneio.

A expectativa do Tricolor é poder contar com o zagueiro Tiago, que saiu de campo machucado no último domingo, após sofrer uma pancada na coxa. O jogador será reavaliado hoje pelo departamento médico do Esquadrão.

Caso precise de maiores cuidados, o jogador deve ser substituído por Thiago Martins – o defensor entrou no lugar do capitão na partida diante da Raposa e fez sua estreia no ano, após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.

Outro que também passará por reavaliação hoje é o volante Renê Jr., que não atuou na última partida, no Mineirão por conta de dores no joelho.

O Bahia terá uma sequência complicada nas próximas rodadas. Depois de encarar o Grêmio, o time recebe o Coritiba, na Fonte, e, depois, pega o Palmeiras, em São Paulo, pela 27ª rodada.

Maikon Leitte

Durou pouco a passagem do atacante Maikon Leitte pelo Bahia. O jogador acertou sua ida para o Ceará após passagem sem muito destaque pelo Esquadrão. O atacante fez apenas 10 partidas com a camisa do Tricolor, e não chegou a balançar as redes.

O último jogo dele foi contra o Botafogo, no dia 27 de agosto, na derrota por 2 a 1. O jogador, inclusive, já foi regularizado no Bid, ontem.

