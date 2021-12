Bahia se reapresenta com tático e treino de finalização visando o Vasco

Após derrubar o tabu de nove partidas sem vencer, o Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 3, no Fazendão visando a preparação para enfrentar o Vasco da Gama. A partida contra a equipe carioca acontece nesta quinta-feira, 5, às 19h15, na Fonte Nova, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como de costume, os titulares da última partida, contra o CSA, realizaram apenas um regenerativo na academia. Enquanto isso, os demais atletas iniciaram o treino no gramado com uma atividade tática. Por fim, concluíram os trabalhos aprimorando troca de passes e as finalizações.

De acordo com a assessoria do Esquadrão, os desfalques da preparação ficaram por conta do meia Marco Antônio, que treinou na sala de musculação, e o atacante Rogério, que tratou a lesão muscular no departamento médico. Já o volante Elton fez um treinamento físico no campo com os professores Paulo Paixão e Luiz Andrade.

A equipe volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, 4, na Arena Fonte Nova.

