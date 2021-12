Bahia se reapresenta com retorno de lesionados aos treinos

Após o triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória da Conquista , o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 17, no Fazendão. Os destaques da atividade foram o meia Wangler e o atacante Rafinha. Recuperados de contusões, ambos estão à disposição do técnico Marquinhos Santos.

Com isso, o departamento médico conta no momento com cinco jogadores. O goleiro Renan, o volante Hélder, juntamente com os laterias Galhardo e Madson, continuam fora devido a uma conjuntivite. Já o atacante Maxi ainda se recupera de lesão na panturrilha.

Nesta segunda, o elenco tricolor iniciou a sua preparação para o jogo desta quarta, 19, contra o Vila Nova-MG, válido pela Copa do Brasil, que será realizado em Nova Lima, no interior mineiro. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube. Já o restante do elenco participou de um coletivo contra a equipe juvenil do tricolor.

A atividade foi vencida pelos profissionais por 2 a 1, com gols de Rafinha e Branquinho. Mateus Henrique descontou para o time da divisão de base. As novidades do treino foi a presença do atacante Potita, que vinha treinando em turno oposto, mas foi incorporado ao elenco principal a pedido do treinador tricolor.

O time principal atuou com Douglas Pires; Diego Felipe, Anderson Conceição, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Rafael Miranda, Pittoni, Branquinho e Emanuel; Rafinha (Wangler) e Potita (Jeam).

O elenco retorna aos trabalhos nesta terça, 18, às 15h, e, à noite, a delegação do Bahia embarca para Belo Horizonte.

