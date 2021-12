Bahia se reapresenta com foco na Juazeirense

Mal deu tempo de curtir o triunfo diante do Sergipe, por 2 a 0, na última quinta-feira, 16, pela Copa do Brasil. Isso porque o elenco do Bahia já voltou a treinar nesta sexta, 17, de olho no confronto contra a Juazeirense, domingo, 19, no estádio de Pituaçu, pela 5ª rodada do Baianão.

Mas os titulares da última partida foram liberados. Portanto, o treinamento foi apenas para os que não foram relacionados e os que atuaram por menos de 45 minutos.

No treino, Guto Ferreira colocou os jogadores para trabalhar a parte tática. Depois, promoveu um treinamento coletivo, utilizando atletas da base.

O atacante Edigar Junior e o volante Yuri ficaram apenas na fisioterapia tratando as lesões. Já os laterais Matheus Reis e Wellington Silva, o meia Allione e o atacante Maikon Leite fizeram um trabalho de transição física.

Neste sábado, 18, às 8h30, o time finaliza a preparação para o jogo.

