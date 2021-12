Bahia se reapresenta com coletivo contra sub-18

Após a folga no domingo, 17, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 18, no Fazendão. Sob o comando do técnico Gilson Kleina, os reservas participaram de um coletivo contra o time Sub-18 do Tricolor.

A partida terminou em 4 a 0 para os profissionais, gols de Henrique, Rhayner, William Barbio e Potita. Quem enfrentou o Corinthians no sábado, 16, fez apenas um trabalho na academia do clube.

Para o duelo contra o Criciúma, na quarta, 20, Kleina contará com a volta de quatro jogadores considerados titulares: Rhayner, Guilherme Santos, Roniery e Marcos Aurélio. Fahel vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não pega o Tigre

