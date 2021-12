Bahia se reapresenta após folga e inicia trabalhos para enfrentar o Altos-PI

Depois de folgarem na quarta-feira, após a derrota contra o CSA no dia anterior, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quinta-feira, 25, no CT Evaristo de Macedo, visando o duelo de domingo, contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste.

Os trabalhos desta tarde se iniciaram com exercícios físicos na Cidade Tricolor. Em seguida, o grupo desceu para o campo e, sob o comando de Dado Cavalcanti, participou de um trabalho em campo reduzido cujo objetivo era treinar o passe entre as linhas, intensidade e marcação pressão.

A exceção do treinamento ficou por conta dos atletas considerados titulares, que atuaram por mais de 45 minutos contra o Azulão de Alagoas. Esses jogadores participaram apenas de um treinamento regenerativo.

Recuperado de lesão, o zagueiro Anderson Martins teve mais um dia de transição aos gramados, acompanhado pelo preparador físico do clube.

O elenco do Esquadrão volta ao batente nesta sexta-feira, 26, novamente no CT Evaristo de Macedo. Bahia e Altos se enfrentam no domingo, 28, às 16h, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O duelo é válido pela 6ª rodada do certame regional.

