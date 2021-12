Bahia se prepara para terceiro jogo seguido contra a Lusa

Depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia se reapresentou nesta quinta-feira, 29, visando o confronto com a Portuguesa válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

Os times já se enfrentaram duas vezes nos últimos seis dias e vão medir forças neste sábado, 31, no estádio do Canindé, desta vez pelo torneio nacional.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última partida, também contra a Lusa, permaneceram na academia, enquanto os outros participaram das atividades com bola.

Sem poder contar com Titi e Anderson Talisca, punidos pelo STJD, o técnico Cristóvão Borges aproveitou as atividades para testar opções na defesa. Demerson e Diego disputam a posição ao lado de Lucas Fonseca, enquanto Marquinhos Gabriel deverá ser o responsável pela armação no meio-campo.

O Bahia está na sétima posição, com 23 pontos. Já Portuguesa é a vice-lanterna, com 18. O time tem a terceira defesa mais vazada da competição.

