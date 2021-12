Bahia se prepara para oitavas de final da Copa Sul-Americana

Após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 no último domingo, 28, o Bahia já se prepara para a próxima competição na quarta, 1º, contra o Universidad César Vallejo, do Peru, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na manhã desta segunda-feira, 29, o tricolor baiano treinou pesado em vista de um bom resultado no próximo jogo, que acontecerá na Arena Fonte Nova, às 19h30 (horário de Brasília).

Os jogadores que participaram de mais de 45 minutos em campo contra o Flamengo fizeram apenas atividades regenerativas, como musculação, massagem, corrida em torno do campo e piscina aquecida. Já os outros atletas do elenco, treinaram normalmente sob o comando do técnico Gilson Kleina.

