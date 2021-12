Bahia se prepara para maratona de 9 jogos em 30 dias

A partida desta quarta-feira, 1, às 21h50, diante do São Paulo, em Pituaçu, tem diversos significados para o Bahia. É vista, por exemplo, como mais uma chance para se chegar à Taça Libertadores de 2013. Ou então, o como o simples retorno do tricolor a um torneio internacional – o último foi a Libertadores, em 1989, pós título Brasileiro de 88.

Na ótica da comissão técnica vermelha, azul e branca, porém, o duelo contra o time paulista representa o início da maratona de jogos neste mês de agosto. Ao todo, serão nove partidas num intervalo de trinta dias.

Sete pela Série A e duas pela Copa Sul-Americana – o jogo de volta contra o São Paulo acontece dia 21, no Morumbi. Praticamente, serão 72 horas de descanso entre um duelo e outro.

Visando evitar novas lesões no grupo de jogadores e, consequentemente, um inchaço ainda maior no departamento médico do clube, o preparador físico Eduardo Fontes recomendou ao técnico Caio Junior poupar alguns atletas.

O primeiro será o volante Fabinho, que atuou em todas as 13 rodadas da Série A. No ano, esteve em 35 dos 46 jogos feitos pelo Bahia.

“Até o final do ano, podemos chegar a 81 (jogos). Vamos poupar alguns atletas. Na quarta, será Fabinho. Estamos em um período crítico. Vários duelos num intervalo de descanso muito curto. Precisamos evitar os problemas musculares”, diz Fontes. Sete jogadores estão entregues ao DM tricolor (veja mais abaixo).

Há, porém, quem já saiu do setor e não vê a hora de estrear com a camisa do Bahia. É o caso de Jéferson. Hoje, fazem seis meses da cirurgia do meia no joelho esquerdo após ruptura do ligamento cruzado.

“Estou feliz e ansioso. Pois, quero muito conhecer Pituaçu. Fiz questão de não ir ao estádio. Nesse tempo, assistia às partidas em casa“, revela ele, que só deverá estar à disposição em 15 dias.

A situação dos atletas lesionados no Bahia:

Madson: O lateral já iniciou trabalho na academia: 10 a 15 dias para retornar

Gabriel: Volta nesta terça a trabalhar no campo: 10 dias

Mancini: Está à disposição. Livre para atuar contra o Grêmio, domingo

Coelho: Após cirurgia, aguarda cicatrização. Sem previsão de retorno

Elias: Com fissura na perna direita, não tem previsão de volta

Kléberson: Recupera-se de lesão na coxa esquerda. Sábado retorna às atividades na academia: 10 dias

Jefferson: Já faz trabalho com bola: 15 dias para estar à disposição

adblock ativo