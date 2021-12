O desfile do Imperatriz pelo gramado de Pituaçu não mereceu aplausos. Mas o Bahia, diante das circunstância do jogo contra um adversário muito inferior, também ficou bem longe de ganhar aquele sonoro ‘dez!’. Com um jogador a mais desde o início da partida, o time principal do Esquadrão, em seu segundo desafio do ano pela Copa do Nordeste, venceu por 2 a 0, mas jogou fora uma boa oportunidade de fazer saldo de gols. O volume de jogo tricolor foi bom na primeira etapa, mas na segunda reinou a monotonia de quem se acomodou com a vantagem no placar.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste 2020

Daniel Dórea e Alex Torres* Bahia se impõe em casa, bate Imperatriz e vence a primeira no Nordestão

O próximo compromisso da ‘equipe A’, que assumiu a liderança do Grupo A do Nordestão, com quatro pontos, será só na quarta que vem, 5, frente ao River, no Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo torneio regional, o jogo seguinte é o clássico Ba-Vi, no domingo, 8, na Arena Fonte Nova.

Homenagem

Em mais uma ação afirmativa do Bahia, o volante Flávio vestiu nesta terça a camisa 24, uma homenagem ao astro do basquete Kobe Bryant, morto no último domingo, e também uma referência ao caso recente no Corinthians, que vetou o atleta colombiano Cantillo de usar o número que, no Brasil, serve de gatilho para homofobia.

Só no cheirinho

O primeiro tempo começou com pinta de goleada, e teve ataques suficientes do Tricolor para a construção de uma goleada. Porém, faltou pontaria para escapar de um triunfo parcial magro. Foram muitas chances criadas, mas apenas uma terminou em bola na rede para o Esquadrão.

Logo aos nove minutos, após vários avanços promissores pela direita, que teve o lateral direito João Pedro inspirado como na abertura do Nordestão, o Bahia tentou a primeira investida pela esquerda e festejou. Juninho Capixaba, que evoluiu bastante em relação ao embate inaugural em 2020, recebeu passe em profundidade de Flávio e tocou para Gilberto só empurrar para o gol vazio. Artilheiro tricolor em 2019, com 29 tentos, o matador, de contrato renovado após proposta do futebol japonês, já deu prova de poder repetir o que fez no ano passado.

E foi o próprio Gilberto que, três minutos depois, interceptou bola no meio-campo, arrancou e, na hora do drible final antes da finalização, foi derrubado por Henrique Mattos na entrada da área. O zagueiro adversário acabou expulso, facilitando ainda mais as coisas para o Bahia.

Na cobrança, Juninho acertou o travessão e iniciou a série de inúmeras oportunidades desperdiçadas pela equipe. Aos 20, João Pedro demorou muito para chutar; nove minutos mais tarde, deixou Daniel na boa para marcar, mas o meia, tímido como na estreia, jogou para fora. Aos 33, Juninho cruzou para Élber, de cabeça, exigir defesaça de Rafael Pascoal. Aos 35, após cruzamento de João Pedro, Clayson teve a conclusão desviada.

O Imperatriz ainda assustou aos 44, num lance confuso em que a bola atravessou por duas vezes seguidas a pequena área defendida por Anderson – que substituiu o goleiro Douglas, suspenso, na única mudança feita pelo técnico Roger Machado em relação ao primeiro jogo, contra o Santa Cruz.

Bahia se impõe em casa, bate Imperatriz e vence a primeira no Nordestão | Foto: Divulgação/ATarde

Porém, com a vantagem numérica de atletas e a nítida superioridade técnica, o treinador resolveu tornar a equipe ainda mais ofensiva no intervalo. Trocou o armador Daniel pelo atacante Rossi, que, logo aos dois minutos, falhou em tentativa de finalizar de frente para o goleiro. Aos nove, saiu o segundo gol. Élber fez boa jogada individual e tocou por baixo de Rafael Pascoal para ampliar.

O cheiro de goleada voltava a pairar no ar. Entretanto, foi se dissipando com o passar do tempo. A monotonia tricolor só teve uma breve interrupção aos 31 minutos, quando João Pedro partiu da lateral para o meio e chutou rasteiro. O goleiro aceitou, e seria o terceiro tento do Bahia, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento de Fernandão, que teria atrapalhado a visão do goleiro dos maranhenses. Foi o último ato relevante de uma partida que tinha tudo para ter alegrado mais os potenciais foliões nas arquibancadas.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo