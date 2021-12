Não foi dessa vez. O Esporte Clube Bahia até tentou buscar um bom resultado em campo, porém o São Paulo, líder do Brasileirão, venceu a partida deste sábado, 8, no Morumbi. O time paulista levou a melhor com o gol de Diego Souza.

>> Veja a tabela de classificação

>> Confira os próximos jogos do Bahia

Da Redação | Foto: Rubens Chiri | SPFC Bahia se esforça, mas perde para o São Paulo

Após este resultado, o Tricolor baiano ficou com 28 pontos na tabela de classificação, na 11ª colocação. A 24ª rodada do Brasileirão encerra neste domingo, 9.

A formação do Bahia neste sábado foi um pouco diferente do habitual. A partida foi iniciada com Everson no lugar de Tiago e Flávio substituindo Marco Antônio, ao lado de Vinícius. A marcação do Tricolor foi forte, deixando o jogo contra o São Paulo apertado.

Poucas foram as chances de gol encontradas no primeiro tempo. A torcida do Bahia até chegou a comemorar, mas o gol foi cancelado, em impedimento de Gilberto desviando um chute de Vinícius. Os goleiros Douglas e Sidão tiveram uma partida sem muitas exigências no primeiro tempo.

Já no início do segundo tempo não houve muitas alterações em ambos os times e o ritmo do jogo permaneceu igual aos 45 minutos do primeiro tempo. A situação mudou quando Diego Souza abriu o placar do São Paulo, aos 14 minutos, após o cruzamento de Nenê.

Em seguida, o técnico Enderson iniciou a série de alterações: Elber no lugar de Elton, e um pouco depois entraram Edigar Junio e Clayton, substituindo Vinícius e Gilberto, respectivamente. Com essas mudanças o Bahia focou mais no ataque. A melhor chance do Tricolor baiano foi através do passe de Gregore para Edgar, em contra-ataque, mas o chute do atacante não foi muito forte e Sidão conseguiu defender com facilidade, aos 29 minutos.

adblock ativo