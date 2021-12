Bahia se despede da Fonte Nova contra o Grêmio

O Bahia volta a campo neste domingo, 30, às 18h30 (horário da Bahia), menos de 24 horas depois do show do cantor Roberto Carlos na mesma Arena Fonte Nova.

Dizem que o Rei, dono de uma carreira tão vasta, possui músicas apropriadas para cada situação da vida. Buscar uma canção para retratar a situação do Tricolor, realmente, não é difícil. A trilha ideal para o duelo contra o Grêmio, logo mais, é 'Despedida', sucesso de 1974.

Já está chegando a hora de ir / venho aqui me despedir e dizer / em qualquer lugar por onde andar / vou lembrar de você, dizem os versos da estrofe de abertura da música, composta em parceria com Erasmo Carlos. Como ela bem diz, este será o último jogo do Esquadrão em casa no ano, ao lado da torcida. Depois, só resta o confronto no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela 38ª rodada.

Só me resta agora dizer adeus / e depois o meu caminho seguir / o meu coração aqui vou deixar / não ligue se acaso eu chorar, continua a cantar o Rei. Como a letra não esquece, esta é, sem dúvidas, uma despedida das mais melancólicas.

A verdade é que a Fonte Nova não foi palco de muitos momentos felizes para o Tricolor em 2014. No Brasileirão, por exemplo, foram sete derrotas, quatro empates e apenas quatro triunfos na Arena. O aproveitamento, de 35%, explica bem o desfecho do Bahia na Série A.

A situação lamentável do Tricolor na tabela não vem de hoje. A equipe entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez na agora distante 12ª rodada, após uma derrota por 1 a 0 para o Internacional, justamente na Fonte Nova.

Vendo o time agonizar na Série A por tanto tempo, a torcida também não compareceu em peso ao estádio, como manda a tradição. A média de público do Esquadrão como mandante neste ano foi de 12.976 pessoas, a 11ª do campeonato. Em 2013, por exemplo, a média foi de 18.449 torcedores. Em 2012, de 18.981 pagantes.

O maior público na Fonte Nova aconteceu contra o Flamengo, pela 25ª rodada. 36.826 pessoas viram o Esquadrão vencer o Rubro-Negro carioca, por 2 a 1. Aquele, aliás, foi o ponto alto do relacionamento. Com os três pontos, o Bahia pulou para a 14ª posição, longe da zona da degola. Mas, como em todo romance tórrido, a alegria durou pouco. Não custa nada lembrar que aquele foi o último triunfo do time em sua casa.

Time indefinido

Com os desfalques de Kieza, que ainda não se recuperou de uma pancada nas costas, e de Guilherme Santos, expulso no último jogo, o técnico Charles Fabian tem dúvidas para montar o time.

Durante a semana, ele também não contou com Railan, Maxi, Emanuel e Marcos Aurélio, que agora são dúvidas para a partida. No único coletivo aberto para a imprensa, ele testou uma equipe cheia de garotos, como Pará, Bruno Paulista, Rômulo e Jeam.

O técnico, no entanto, não confirmou se esse é o time que entra em campo neste domingo. Se for, Galhardo deve voltar à lateral direita

Ingressos

Para amenizar o clima, a torcida terá ingressos a preços promocionais para a partida derradeira. O setor Super Norte custa R$ 15, o Norte R$ 22, o Leste R$ 25 e a Cadeira Oeste R$ 30, todos valores de meia-entrada.

Para o confronto, o técnico Charles Fabian tem desfalques e deve seguir um pedido da torcida de colocar garotos em campo.

Não ligue se acaso eu chorar / mas agora, adeus, repete Roberto, para encerrar a música e retratar, coincidentemente, o fim do Esquadrão em seus domínios na temporada 2014.

