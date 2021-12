Bahia se aproxima de renovação com Edson; proposta por Jean não agrada

Ainda não empossado oficialmente, Guilherme Bellintani, novo presidente do Bahia eleito no último sábado, 9, já dá pistas sobre a formação do elenco tricolor para a próxima temporada. A prioridade de momento é renovar os contratos de jogadores importantes.

De acordo com afirmação do dirigente, o atleta que está mais perto de ter estendido o seu vínculo é o volante Edson, titular e destaque em 2017. “Ele já manifestou que seu desejo é permanecer no Bahia. E a negociação é relativamente simples. Estamos perto, mas nada definido”, afirmou Bellintani, em entrevista ao Globo Esporte, da TV Bahia.

Edson atuou no Esquadrão emprestado pelo Fluminense, clube com o qual tem contrato até o fim de 2018. Além do meio-campista, o novo mandatário do Bahia listou outros jogadores com os quais o clube iniciou tratativas para renovação: o zagueiro Thiago Martins, os meias Allione e Régis, e o atacante Mendoza. Por outro lado, Bellintani já adiantou que o lateral direito Eduardo, também com contrato finalizado agora, não fica.

Faltam detalhes por Jean

Com relação à possível saída do goleiro Jean, Bellintani também falou abertamente. “A proposta [do São Paulo] ainda não chegou no que a gente queria, mas acredito que chegaremos num denominador comum”, disse. Ao discorrer sobre o negócio, ele revelou que faltam “detalhes”, que podem envolver aumento no valor oferecido ou melhoria dos atletas do Tricolor paulista colocados à disposição.

O Bahia queria o lateral esquerdo Reinaldo, que atuou em 2017 pela Chapecoense, mas o São Paulo vetou. Outra opção é o zagueiro Iago Maidana, que vinha no Paraná. O clube do Morumbi oferece cerca de R$ 8,5 milhões por 70% dos direitos econômicos da revelação tricolor.

adblock ativo