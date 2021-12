Bahia se apresenta nesta segunda com novidades

Foram 37 dias de hiato desde o final da Série B. Mas nesta semana, enfim, o Bahia voltará aos trabalhos. O tricolor, que tem a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano neste primeiro semestre, se apresenta nesta segunda-feira, 4, no Fazendão.

No Tricolor, excetuando garotos que podem subir da base e possíveis contratações, são aguardados 29 jogadores. Entre eles estão três caras novas: o volante Juninho (ex-Macaé) e os atacantes Luisinho (ex-Santa Cruz) e Hernane (ex-Sport).

É possível que outros reforços sejam confirmados hoje. Neste domingo, 3, o empresário do atacante Edigar Junio, que estava no Joinville, divulgou no Twitter que estava viajando para Salvador a fim de participar da apresentação do jogador. Logo depois, ao ver que a notícia se espalhou, ele apagou a publicação. "Não tem nada confirmado ainda", disse, em contato com a reportagem.

O presidente do Esquadrão, Marcelo Sant'Ana, já declarou que pretende contratar mais oito ou nove jogadores para este primeiro semestre.

Sem espaço

Alguns atletas devem apenas se apresentar. O lateral direito Railan, que tem pré-contrato com o Inter de Lages (SC) e deixará o Tricolor em maio, vai ao Fazendão só para resolver seu futuro. O ala esquerda Ávine, com vínculo até março, também não deve participar da pré-temporada.

Os laterais Cicinho, Hayner, e João Paulo, assim como os zagueiros Jailton e Gabriel Valongo, todos com contrato até maio, têm situação indefinida e podem ser negociados. O volante Feijão, que retorna de empréstimo do Atlético-GO, ainda tem vínculo até o final de 2018 e será avaliado.

Quem pode nem se apresentar é o atacante Maxi Biancucchi. O argentino, com contrato até o final deste ano, tem uma proposta de empréstimo do Santa Cruz. Ambos os clubes sinalizaram positivamente para a transferência, restando apenas o atacante concordar.

O meia João Paulo Penha e o zagueiro Ewerton já foram emprestados. O primeiro para o CSA, e segundo para o Santa Rita, também de Alagoas. O meia Endrick e os atacantes Jeam, Alexsandro e João Leonardo, todos revelados na base, devem ser os próximos.

O volante Yuri, que fez 38 jogos pelo Tricolor em 2015, também pode se apresentar. O Bahia já chegou a um acordo para comprá-lo do Olaria, restando apenas a assinatura do contrato de três anos.

A estreia 'não-oficial' deve ser anunciada nesta segunda. O Bahia quer realizar um amistoso nos moldes do contra o Shakhtar Donetsk, na pré-temporada do ano passado. A partida deve acontecer no dia 24. Falta ainda definir o adversário.

adblock ativo