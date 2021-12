Bahia se apega à matemática para manter esperança no acesso

O último fio de esperança do Bahia em voltar à elite do futebol brasileiro, que as estatísticas traduzem para cerca de 6% (segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia), está baseado em duas metas que o time tem a três rodadas do fim da Série B.

A primeira é a dura missão de ganhar todos os jogos que restam. Caso contrário, dará adeus ao sonho do acesso. E a única vez que o Bahia conseguiu três vitórias seguidas na competição foi em maio, entre a 2ª e a 4ª rodada (4 a 1 no Mogi Mirim, 3 a 0 no CRB e 1 a 0 no Paraná).

O clube baiano terá pela frente dois jogos fora de casa: Boa Esporte, depois de sexta-fiera, 13, e Náutico, no sábado seguinte. Na última rodada, recebe o Atlético-GO na Fonte.

Hoje em 7º lugar, com 55 pontos, o Bahia precisa subir três posições. Uma delas seria automaticamente obtida com um triunfo na penúltima rodada no confronto direto com o Náutico.

Se tudo der certo, entrará a segunda parte do plano: secar os concorrentes. Seriam dois times na alça de mira tricolor: Sampaio Corrêa, hoje com 57 pontos, e Santa Cruz, 58. Assim como o Esquadrão, eles jogam duas partidas como visitante e fecham o ano em casa.

"Esta situação é consequência de um acúmulo de erros que nós, jogadores, tivemos ao longo do campeonato. Por vacilos, perdemos muitos pontos bobos em partidas praticamente ganhas. Luta não faltou. Apoio da diretoria e da torcida, também não. Foi uma série de vacilos mesmo. A culpa de estarmos nesta situação é toda nossa, mas não vamos jogar a toalha. Estamos a três pontos do 4º colocado. Então, não é impossível", disse o meia Tiago Real.

Em o Bahia fazendo os três triunfos e chegando a 64 pontos, o Sampaio Corrêa será ultrapassado se sofrer uma derrota. Se empatar um jogo e ganhar dois, a disputa será no saldo de gols.

Deixar o Santa Cruz para trás será mais complicado e provavelmente dependerá de uma mãozinha do arquirrival. A equipe pernambucana, superior ao Bahia no primeiro critério de desempate - o número de vitórias -, não pode vencer duas partidas. A primeira será contra o Botafogo, que por um lado pode estar relaxado pelas comemorações do acesso, obtido na terça, 10, mas, por outro, é o líder do campeonato e tem chance de levantar a taça no sábado.

Na partida seguinte, o Santa pega o lanterna Mogi Mirim. Por fim, enfrentará justamente o Vitória.

Uma alternativa para não depender do rival, é torcer para o Rubro-Negro perder um dos dois duelos que fará em Salvador, contra Ceará e Luverdense. Assim, precisaria de ao menos um ponto em Recife para obter vaga na Série A.

O atacante Maxi Biancucchi afirmou: "como um dos jogadores mais experiente do grupo, não tenho medo de assumir que nós erramos, individualmente e coletivamente. Nosso torcida não merecia isso. Mas, se existe chance, então vamos lutar até o final".

O STJD ainda não apreciou o recurso que o Boa Esporte deu entrada na segunda contestando o retorno do jogo deste sábado para Varginha (MG). A resposta deve ser dada hoje. Ainda existe a possibilidade de a partida ser marcada novamente para Aracaju. Mesmo assim, o Bahia viaja hoje pela manhã para Minas Gerais.

