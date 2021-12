Bahia: Sant´ana diz que acesso à Série A não é prioridade

A torcida não está nada satisfeita com o desempenho do tricolor na Série B. A ira aumentou ainda mais após uma polêmica declaração do presidente do clube, Marcelo Sant'Ana.

Presente a um seminário de esporte e justiça desportiva, em Salvador, no fim de semana, ele falou o seguinte: "Hoje, é muito mais importante resolver a questão do Fazendão do que subir para a primeira divisão. Subir temos chance todo ano e o Fazendão é só agora para não perdermos".

Sant'Ana referiu-se ao impasse de deixar o atual centro de treinamento para mudar para a Cidade Tricolor, em Dias D'Ávila, ou a possibilidade de ficar mesmo em Salvador. A torcida, lógico, ficou retada da vida e vários comentários contrários à declaração do cartola foram publicados nas redes sociais.

De acordo com números dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Esquadrão tem 22% de chance de voltar à Série A. O Bahia é o sexto colocado da Série B, com 48 pontos. No próximo sábado, vai encarar o Oeste, fora de casa.

adblock ativo