Bahia sai na frente, mas sofre virada do Cruzeiro

O Bahia segue como alvo primeiro do Sport e do Palmeiras, únicos times que ainda têm chances de deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro: na noite deste domingo, 11, no Estádio Independência, o tricolor saiu na frente, mas caiu de rendimento, cedeu a virada e acabou derrotado por 3 a 1 pelo Cruzeiro.

O revés em Belo Horizonte deixou o time baiano mais perto da zona de degola: o Leão da Ilha empatou fora de casa com o Figueirense, chegou aos 37 pontos ganhos e diminuiu a vantagem do Esquadrão que continua com 40 pontos, na 16ª posição da tabela.

Já o Palmeiras, que perdeu em casa para o campeão antecipado Fluminense, continua em 18º, com 33, e tem chances remotas de escapar. O Figueira, por sua vez, chegou aos 30, mas, ainda em 19º, confirmou a sua queda. Quem também estava ameaçado era o Cruzeiro; o resultado sobre o Bahia, porém, o levou aos 46 pontos e o fez garantir a sua manutenção na Série A.

A derrota do Bahia se deveu à sua irregularidade durante a partida. Se, no primeiro tempo, foi valente, encarou o time celeste e saiu na frente com gol de Fahel, na segunda etapa o time de Jorginho esmoreceu e viu a Raposa virar o escore com dois gols de Martinuccio e com um tento de William Magrão.

Lucas Fonseca, Titi e Jussandro receberam o terceiro cartão amarelo e, suspensos, serão desfalques no próximo compromisso do Tricolor de Aço, no domingo, 18, contra a Ponte Preta, em Pituaçu. Na sequência do campeonato, o time baiano ainda pega o Náutico em casa e encerra a sua participação fora de casa contra o Atlético-GO.

Esquadrão na frente - O Bahia começou o primeiro tempo de jogo no Independência acuado em seu campo de defesa. Mas conseguiu conter o ímpeto inicial do time da casa e, aos poucos, se arriscou nas jogadas de ataque e equilibrou a partida.

A primeira chegada do Cruzeiro aconteceu aos cinco minutos: Fabinho cobrou falta da entrada da área e obrigou Lomba a ir buscar a bola no canto para salvar o tricolor. Quatro minutos depois, o Bahia reagiu: Gabriel cruzou na área e serviu Hélder, que emendou chute de primeira; Fábio pegou.

Aos 13 minutos, após triangulação na intermediária, Tinga arriscou de fora da área, mas mandou pelo alto. Aos 18, o tricolor respondeu mais uma vez: Jones arrancou rebote de Fábio, ganhou a bola da defesa e cruzou na área, mas Souza não alcançou a bola. No mesmo minuto, Gabriel escapou pela direita e cruzou rasteiro, mas Souza não chegou na bola mais uma vez. O gol amadurecia.

E saiu dez minutos depois: Fabinho aproveitou cruzamento de Gabriel e, de carrinho, serviu Fahel, que também se atirou no gramado para desviar a bola e render Fábio. 1 a 0 Bahia. Diego Renan quase empatou, aos 30, mas o seu disparo de perna esquerda levou a bola apenas a explodir no travessão tricolor. O último suspiro cruzeirense na primeira etapa aconteceu aos 36: Everton cruzou na área e Fabinho desviou de cabeça, mas o carrinho de Anselmo Ramon alcançou apenas o vazio.

Virada cruzeirense - O Bahia foi valente somente no primeiro tempo: na segunda etapa, deixou de investir nas jogadas de ataque e, como consequência, sucumbiu diante do poderio ofensivo e da velocidade cruzeirenses.

O gol de empate do time mandante saiu logo aos oito minutos: após cobrança de escanteio, Martinuccio aproveitou sobra na área e, de esquerda, tocou na saída de Marcelo Lomba. 1 a 1. Dois minutos depois, empurrado pela sua torcida, quase fez o segundo, mas o cabeceio com o qual Marcelo Oliveira aproveitou um corte mal executado por Lomba levou a bola apenas ao lado do gol tricolor.

Hélder tentou responder, aos 11, mas o seu remate de fora da área parou em Fábio. Aos 17, Fabinho recebeu cruzamento na área e ficou livre para marcar, mas mandou a bola na trave de Lomba e perdeu um gol incrível. Aos 22, no entanto, o gol da virada saiu: Anselmo Ramon lançou a bola por cima da defesa e serviu Martinuccio, que pegou de primeira com a perna esquerda e marcou um golaço. 2 a 1.

Sandro Silva foi expulso, aos 27, e deixou o Cruzeiro com um a menos. Mas o Bahia não aproveitou e se arriscou no ataque sem contundência. Aos 40, Mancini se envolveu em confusão na lateral do campo e acabou expulso por Marcelo de Lima Henrique. Isto decerto abalou o Esquadrão: aos 44, William Magrão encontrou um adversário abatido e, com categoria, fez o terceiro gol cruzeirense com um toque por cima da defesa tricolor.

