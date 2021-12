Bahia sai na frente, mas leva virada e é rebaixado

A virada do Coritiba, com gols aos 40 e aos 49 minutos do segundo tempo, foi o desfecho perfeito do rebaixamento para a Segunda Divisão. Não que o Bahia, levados em consideração só os 90 minutos deste domingo, 7, merecesse perder.

Porém, a derrota casou muito melhor com a degola fruto de uma temporada totalmente atrapalhada. O Bahia perdeu nesta domingo também porque pesou sobre ele o somatório de toda a campanha.

O time, que fez uma bela partida até 25 do segundo tempo, foi murchando à medida que não era anunciado o gol do Atlético-PR. Para ter chances de não cair, era preciso ver o Palmeiras perder.

A verdade é que o ato final do rebaixamento deixou claro graves erros do clube ao longo do ano. A começar pelo fato de o Bahia, neste domingo, ter jogado bem.

Isso porque ele foi bem diferente do time visto entre maio e novembro. Até 15 do segundo tempo, com a partida dominada pelo Tricolor, sua torcida se perguntava: "Por que não jogou assim antes?". Por que não manteve Charles como treinador quando ele assumiu interinamente em agosto?". "Por que garotos como Bruno Paulista e Rômulo não foram titulares durante o ano?".

A verdade é que, fora de campo, o clube apostou em engravatados vindos do Sul-Sudeste do país, como William Machado, Ocimar Bolicenho e Rodrigo Pastana, que tinham um discurso esteticamente bonito, mas que não comprovaram conhecer coisa alguma de futebol.

Dentro de campo, isso se refletiu. Crias do próprio Bahia, que poderiam ter feito a equipe produzisse um futebol digno, foram preteridas por quem vinha de fora. Garotos talentosos como Bruno e Rômulo mal tinham oportunidades enquanto medalhões como Léo Gago, Marcos Aurélio, Branquinho e Maxi Biancucchi afundavam o Esquadrão. Enquanto isso, o ídolo Charles se tornava apenas auxiliar do fraco Gilson Kleina.

Há cinco rodadas, após a goleada de 3 a 0 para o Goiás, a diretoria resolveu acordar. Porém, era tarde demais.

Neste domingo, o time fechou 2014 com Rômulo exibindo um futebol majestoso e, após bela tabela, fazendo um gol de categoria. Era, aos 26 minutos, o segundo do Bahia. O primeiro, aos 13, foi marcado por Henrique. Ainda no primeiro tempo, Zé Eduardo, de cabeça, diminuiu.

Mesmo assim, no segundo tempo, o Bahia, bem postado, seguia dominando o jogo. Ma aí pesaram os erros do ano inteiro. Na reta final do jogo, os atletas sentiram muito a pressão. A esperança diminuiu e angústia passou a dominar o psicológico.

Aos 40, Dudu chutou, a bola desviou em Feijão e entrou. Aos 47, veio a notícia: o jogo do Palmeiras terminou e o Bahia estava oficialmente rebaixado. Os tricolores, abatidos, pararam de jogar, caindo em desespero. Aos 49, Keirrison avançou sozinho e, de cara com Lomba, fez 3 a 2. O calvário estava completo.

