De virada, o Bahia perdeu para o Botafogo por 3 a 2 na noite desta quinta-feira, 2, no Engenhão, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Arthur Caike e Ernando. Para o Alvinegro, assinalaram Erik, Cícero e João Paulo.

Alex Torres* Bahia sai na frente, mas leva virada do Botafogo e perde a primeira no Brasileirão

Com o resultado, o Bahia caiu na tabela de classificação e ocupa agora a 9ª colocação. Já o Botafogo assumiu a 12ª posição. O próximo compromisso do Esquadrão pelo Brasileirão será contra o Avaí, neste domingo, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova.

O jogo

Botafogo começou a partida, aparentemente, mais disposto. No entanto, logo aos 5 minutos, quem abriu o placar foi o Esquadrão, em jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo que terminou com a conclusão de Arthur Caike de carrinho.

Com o gol, o Tricolor passou a atuar mais no campo ofensivo, em jogadas pelos lados do campo com Moisés e Nino. No entanto, o Botafogo criou algumas jogadas perigosas.

Aos 24 minutos, o time da casa quase marcou o gol de empate. Rodrigo Pimpão recebeu pelo lado esquerdo e tentou o cruzamento, que foi afastado pela zaga do Esquadrão. No bate-rebate, a bola sobrou novamente para Pimpão que, de primeira, emendou um petardo na bola para uma linda ponte de Douglas Friendrich.

O Glorioso manteve a pressão e, aos 29 minutos, após blitz na área do Bahia, Erik recebeu a sobra e emendou um lindo voleio, empatando o jogo. A partir daí, o time carioca tomou conta da partida e, nos 15 minutos restantes, achou mais dois gols.

O primeiro veio aos 35 minutos, após Gilson avançar pelo lado esquerdo e rolar para o meio da área, Rodrigo Pimpão desviou e a bola sobrou limpa para João Paulo empurrar para o gol. No final da primeira etapa, Erik recebeu no setor ofensivo, rolou para Cícero que encheu o pé e ampliou para o time da casa: 3 a 1.

Para o segundo tempo, Roger Machado mexeu no time e colocou Rogério no lugar do garoto Eric Ramires. A substituição não fez muito efeito e as duas equipes começaram a etapa final errando muitos passes.

A situação só melhorou após a saída de Fernandão e entrada de Gilberto. Aos 21 minutos, o Bahia avançou pelo lado esquerdo com Moisés, que gingou na frente do marcador e cruzou rasteiro para o camisa 9 finalizar de primeira próximo à trave de Gatito. Aos 30 min, o Botafogo respondeu. Em apagão do Bahia, a bola sobrou com Léo Valencia que limpou a jogada e bateu colocado. O goleiro Douglas já estava batido, mas Lucas Fonseca apareceu para tirar de cabeça em cima da linha.

O Esquadrão até conseguiu mais um gol na partida. Aos 38 minutos, Shaylon fez jogada pelo lado direito e cruzou na área. O goleiro botafoguense tentou afastar, mas espalmou para o meio nos pés de Ernando, que finalizou para o fundo das redes. Apesar do gol, a Bahia não conseguiu buscar o empate e saiu do Engenhão com a derrota.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

