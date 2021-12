Bahia sai na frente mas cede o empate para o Vasco no fim da partida

Na despedida da Arena Fonte Nova em 2019, o Bahia empatou com o Vasco pelo placar de 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 5. Com o resultado, o Esquadrão emplacou o seu terceiro jogo sem perder na competição. Os gols da partida foram anotados pelo centroavante Gilberto, em cobrança de pênalti, após falta de Ricardo Graça que resultou na expulsão do zagueiro cruz-maltino, e Marrony - pouco tempo depois da expulsão de Arthur Caike.

>> Veja a tabela de classificação e jogos da Série A

O empate fez com que o Tricolor estacionasse na tabela, ocupando a décima primeira colocação na classificação, com 49 posições. A combinação de resultados na rodada fizeram com que o Bahia não possua mais chances matemáticas de vaga na Libertadores em 2020. Isso porque, o Corinthians venceu o Ceará na rodada, também pelo placar de 1 a 0.

Para fechar a temporada, os comandados de Roger Machado irão enfrentar o Fortaleza, em duelo de tricolores, pela 38ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo ocorre neste domingo, 8, às 16h, na Arena Castelão, no Ceará.

O jogo

O primeiro tempo da partida começou sem muita emoção. A primeira chance de perigo só veio ocorrer aos 12 minutos, quando Raul recebeu o passe pelo meio e arriscou de longe, mas Douglas apareceu bem para espalmar. A resposta tricolor veio quase 10 minutos depois, aos 23, quando Gilberto recebeu ótimo passe dentro da área e tocou na saída de Fernando Miguel. No entanto, a bola foi rolando lentamente para fora.

Pouco tempo depois, foi a vez do árbitro de vídeo ganhar destaque na partida. O primeiro momento ocorreu aos 27, quando, no lance, Ribamar fez o pivô para Raul, que foi derrubado por Moisés e o árbitro assinalou a penalidade. Ao conferir a jogada no VAR, Andrade voltou atrás e anulou a marcação.

A segunda intervenção do vídeo ocorreu aos 40 minutos, quando Ricardo Graça dividiu a bola dentro da área com Gilberto. Na jogada, o defensor vascaíno levantou demais o pé e acabou atingindo o centroavante tricolor. Novamente, o árbitro foi à cabine conferir o lance e, dessa vez, marcou a penalidade máximo e ainda expulsou o zagueiro. O próprio Gilberto se dispôs a bater, deslocando Fernando Miguel e fazendo o gol para o Bahia.

Com um jogador a mais em campo, o Esquadrão precisou apenar manter a mesma pegada no jogo, com a vantagem no placar, até o apito do Emerson Ricardo de Almeida, assinalando o fim da primeira etapa.

Bahia sai na frente mas cede o empate para o Vasco no fim da partida | Foto: Divulgação/ATarde

Para tentar compensar a desvantagem numérica, o comandante Vanderley Luxemburgo resolveu povoar a linha central do campo, queimando duas alterações ainda no intervalo. O técnico sacou o lateral-direito Raúl Cáceres e o atacante Ribamar, para dar lugar à dupla de volantes Marcos Júnior e Fellipe Bastos.

Mesmo com as mudanças, quem chegou com perigo foi o Bahia. Aos 4 minutos, Flávio recebeu no meio com liberdade e mandou um petardo de fora da área, explodindo no travessão de Fernando Miguel. A segunda etapa estava frenética e, três minutos depois, o Vasco respondeu com Yago Pikachu, após pegar o rebote e Douglas Friendrich encaixar com categoria.

Novamente o Tricolor chegou com perigo, dessa vez, Nino Paraíba saiu levando em velocidade, passou por três marcadores e finalizou de fora da área, para a defesa de Fernando Miguel. O Bahia seguia melhor na partida e, aos 14, João Pedro passou pela defesa em jogada individual e saiu cara-a-cara com o arqueiro cruz-maltino, mas finalizou para fora.

Antes do fim da partida, aos 37, o Bahia ainda viu o fim da sua vantagem numérica. Menos de cinco minutos depois de tomar o primeiro amarelo, Arthur Caike cometeu falta duro no meio-de-campo e recebeu a segunda advertência, resultando em sua expulsão. Logo em seguida, aos 39, foi a vez de pôr o fim também na diferença do placar. Gabriel Pec fez jogada pela esquerda e cruzou para Marrony pegar de primeira e empatar o jogo.

No minuto final da partida, Moisés ainda aproveitou a bobeada da zaga carioca para avançar livre no campo de ataque mas, na hora da conclusão, Fernando Miguel apareceu muito bem para operar um milagre e garantir o empate para o cruz-maltino.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

adblock ativo