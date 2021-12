O Bahia até sofreu seu primeiro gol na Copa do Nordeste 2017 nesta quarta-feira, 29, mas o tento marcado pelo Sergipe, na Arena Batistão, foi insuficiente para a boa fase do Tricolor no torneio. De virada, com gols de Hernane, Zé Rafael, Régis e Matheus Reis, o Esquadrão venceu o jogo por 4 a 2 e praticamente carimbou sua passagem para as semifinais da competição.

O duelo de volta das quartas de final acontece domingo, na Arena Fonte Nova, às 18h30. O Bahia pode até perder por 2 a 0 ou 3 a 1 que ainda assim fica com a vaga. Derrota por 4 a 2 leva o jogo para os pênaltis.

Luiz Teles Bahia sai na frente do Sergipe por vaga na semifinal da Copa do Nordeste

O jogo

Diferentemente do encontro anterior de Bahia e Sergipe no Batistão, desta vez as arquibancadas do estádios estavam cheias e a torcida do Gipão jogou com o time desde o primeiro minuto do duelo. Contudo, o Tricolor não sentiu pressionado e, com uma marcação alta, dominou as ações do 1º tempo.

Mas apesar de ter mais posse de bola e estar sempre próximo à área adversária, o Bahia não conseguia transformar sua superioridade em oportunidades de gol. O time errava muito nos momentos decisivos dos lances, sobretudo nos cruzamentos pelas laterais e nas enfiadas de bola, e sofria também com a falta de penetração de seus homens de meio-campo na área, sobretudo Zé Rafael e Alione.

E se não foi competente para transformar em gols seu melhor futebol, o Tricolor acabou punido com um belo gol de falta do Sergipe, com Elton acertando o ângulo do adiantado Anderson, aos 25 minutos.

A reação Tricolor, entretanto, foi rápida. Três minutos depois, Zé Rafael cruzou na área, a zaga falhou, Régis driblou o goleiro e foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, Hernane deslocou o Ferreira e fez seu 5º gol na Copa do Nordeste, igualando-se a Hiago, do próprio Sergipe, na artilharia do torneio.

O jogo seguiu no mesmo ritmo após o empate, mas o Bahia poderia ter ampliado em um claro pênalti sofrido por Hernane, não marcado pela arbitragem.

O Bahia voltou para o 2º tempo com a mesma equipe, mas com uma atitude diferente em campo, com uma clara aproximação dos meias em relação a Régis e Hernane. E foi com a presença de Alione na área, pela direita, que o time conquistou a virada.

Aos 14, o argentino foi próximo à linha de fundo, cortou o zagueiro e rolou para trás para Régis, que fez um belo corta-luz para Zé Rafael. Com espaço, ele ajeitou para a perna esquerda e chutou forte, da meia-lua, para fazer 2 a 1.

Descontrolado, o Sergipe se desorganizou taticamente e o Bahia passou a criar seguidas chances de gol. Voltou a falhar muito nas conclusões, mas marcou duas vezes. Primeiro com o lateral Matheus Reis, que foi lançado em velocidade e chutou cruzado e depois aproveitou o rebote do goleiro para fazer 3 a 1, aos 16.

O Tricolor ampliou aos 29, com Régis, que em velocidade, recebeu bom passe de Edigar Junior pela esquerda, e chutou colocado na saída do goleiro. No fim, aos 44, o Sergipe descontou com Fabiano: 4 a 2.

Sergipe 2 x 4 Bahia - Jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Quando: Quarta-feira, 29, às 21h45

Gols: Elton, aos 25’ do 1º T; e Fabiano Tanque, aos 44’ do 2º T (S); Hernane, aos 28’ do 1º T; Zé Rafael, aos 14’, Matheus Reis, aos 16’, e Régis, aos 29’ do 2º T (B)

Público: 7.180 pagantes

Renda: R$ 121.365,00

Árbitro: Renan Roberto de Souza

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da Paraíba)

Cartões amarelos: Ferreira e Welton (S); Hernane e Zé Rafael (B)

Sergipe - Ferreira, Sorriso, Jonas, Carlos Alexandre e Vicente; Welton (Bruno Henrique), Calyson e Elton; Mateuzinho (Fabiano Tanque), Filipe (Davi Ceará) e Hiago. Técnico: Betinho.

Bahia - Anderson, Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Edson, Juninho e Régis (Renê Júnior); Zé Rafael (Edigar Junio), Allione (Maikon Leite) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

