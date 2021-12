Para o que o Bahia jogou na noite desta quarta-feira, 22, 1 a 0 é goleada! O gol de Élber no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Morumbi, deu ao Esquadrão uma ótima condição para a partida de volta, que será disputada na quarta que vem, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Superação

Autor do gol do triunfo do Bahia, Élber comentou a boa situação do Tricolor para o jogo de volta. O atacante ressaltou o fato de que vencer o jogo de ontem era mais importante do que o duelo do domingo passado, pela Série A.

“Sabíamos que seriam dois jogos dificílimos. O São Paulo é muito qualificado, uma equipe muito técnica, mas a gente soube fazer um grande jogo: defender bem e sair no contra-ataque. O triunfo nesse jogo da Copa do Brasil foi bem melhor do que se a gente tivesse vencido no Brasileiro. Agora é levar essa importante vantagem para casa, para sair com a classificação”, disse.

Élber também negou que o favoritismo, antes do clube paulista, tenha passado para o Esquadrão. “A equipe do São Paulo é muito forte. Tinha o favoritismo deles, mas a gente sabia que também é uma equipe muito qualificada. Independente de onde for jogar, nossa equipe tem chance de bater igual com qualquer um”, concluiu.

O jogo

O Tricolor começou o jogo acuado pela pressão do clube paulista. Aos 2 minutos, Pato cruzou para Luan, que exigiu boa defesa de Douglas. Apesar de um chute perigoso de Douglas Augusto aos 13, a postura do Esquadrão não disfarçava as intenções: com menos de 30% da posse de bola, o Bahia apostava alto nos contragolpes.

No fim das contas, o Tricolor encerrou o 1º tempo com mais chutes do que o São Paulo, mas ficou mais perto de sofrer do que de fazer um gol. As cinco finalizações do Bahia foram para fora, enquanto as quatro do time paulista foram na direção do gol, sempre dando trabalho para Douglas Friedrich.

Bahia sai em vantagem contra São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil | Foto: Divulgação/ATarde

A etapa final começou com um Bahia mais ativo, embora ainda com dificuldades de criar chances reais. Apesar da grande vontade demonstrada por Fernandão, o centroavante jogou muito mal, atrapalhando lances ofensivos. Roger percebeu isso e colocou Rogério na partida. Deu certo: na primeira jogada de velocidade, o amuleto ganhou na raça de dois defensores, e a bola sobrou para Élber: 1 a 0.

Aos 38, quase o Esquadrão sofreu o empate: Douglas saiu mal do gol, socando para a frente. No rebote, Nenê tocou para Pato, que bateu na saída do goleiro tricolor. A trave salvou o Bahia. Nos acréscimos, novamente Pato chutou, mas Douglas salvou com belíssima defesa.

