Em mais um jogo de pouca inspiração ofensiva do Bahia, Rodrigão foi o destaque da equipe novamente. Na noite desta quarta-feira, 2, depois de sair atrás do placar em Chapecó, o Tricolor contou com desvio venenoso de cabeça do centroavante para empatar o duelo por 1 a 1 e trazer ponto importante para Salvador na briga contra a degola.

Tiago Lemos e Luiz Teles Bahia sai atrás no placar, mas arranca empate com a Chape

Com o resultado, o Esquadrão chegou a 20 pontos no Brasileirão e subiu para o 14º lugar. Pelo menos nesta rodada, está fora do Z-4.

O lateral-esquerdo Matheus Reis, que não pode enfrentar o São Paulo, domingo, 6, na Fonte Nova, às 16h, por questões contratuais – pertence ao clube paulista –, aproveitou para levar o terceiro cartão amarelo e cumprir suspensão neste jogo.

O jogo

O setor defensivo do Bahia fez uma boa partida, mas um vacilo custou caro. Foi logo aos 19 minutos do primeiro tempo, quando Apodi cruzou bola na área e Arthur Caike ganhou de Eduardo pelo alto. A bola sobrou na pequena área e Túlio de Melo chegou primeiro que Jean para desviar e abrir o placar.

Interino no comando técnico do Esquadrão, Preto Casagrande optou por Régis, Zé Rafael e Mendoza para organizar as jogadas de ataque, mas nenhum deles teve um bom desempenho e prejudicaram o jogo equilibrado do time.

Com isso, Matheus Reis precisou fazer um cruzamento da intermediária, aos 38 do primeiro tempo, e contar com um leve desvio de cabeça de Rodrigão. A bola fez um efeito e foi parar no cantinho: 1 a 1.

Na etapa final, a virada não aconteceu pelo péssimo desempenho ofensivo. Quem for contratado para treinar o Bahia terá um problema e tanto para resolver.

Preto elogia postura

O técnico interino do Bahia, Preto Casagrande, avaliou o time em coletiva após a partida: “Pelo volume de jogo e entrega dos jogadores, poderíamos ter saído daqui até com o triunfo. A gente neutralizou a Chapecoense, principalmente as laterais, que são o ponto forte deles. Conseguimos ter mais posse da bola e infiltrar com os meias em algumas oportunidades, além das bolas cruzadas na esperança do Rodrigão fazer mais um gol. Acho que, para a sequência do campeonato, esse ponto aqui, somado a uma vitória contra o São Paulo, vai nos deixar em uma situação melhor”, disse.

Chapecoense 1 x 1 Bahia - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Quando: Quarta-feira, 2, às 19h30

Gols: Túlio de Melo, aos 19’ do 1º T (C); e Rodrigão, aos 38’ do 1º T (B)

Público: 3.466 torcedores

Renda: R$ 64.925,00

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (trio de São Paulo)

Cartões amarelos: Apodi, Fabrício Bruno, Reinaldo, Túlio de Melo e Fernando Guerrero (C); Matheus Reis e João Paulo (B).

Chapecoense - Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Andrei Girotto, Lucas Marques, Lourency (Júlio César) e Seijas (Fernando Guerrero); Arthur Caike (Moisés Ribeiro) e Túlio de Melo. Técnico: Vinicius Eutrópio.

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Edson e Régis (Juninho); Zé Rafael (Gustavo Ferrareis), Mendoza (Éder) e Rodrigão. Técnico: Preto Casagrande.

