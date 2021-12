Bahia sai atrás, chega a empatar, mas é goleado pelo Flamengo

Primeiro desastre da ‘Era Carpegiani’? Quem olha apenas o resultado de 4 a 1 a favor do Flamengo, na Ilha do Urubu, tende a aplicar este conceito para resumir o que foi o jogo na noite desta quinta-feira, 19.

No entanto, o Bahia teve seus bons momentos e dominou a partida na primeira etapa. Também mostrou poder de reação ao sair atrás no placar e buscar a igualdade parcial. Porém, sofreu com uma pane defensiva devido ao poderio aéreo do Flamengo, que contou com a inspiração de seu principal destaque neste tipo de jogada: o zagueiro Réver, autor de dois gols.

A goleada rubro-negra representou a primeira derrota do Esquadrão sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani – que antes havia levado o time a um empate como visitante contra o Palmeiras, por 2 a 2, e a um triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians na Fonte Nova – e fez a equipe cair para a 13ª colocação no Brasileiro. Como consolo, manteve a distância de três pontos para a zona de rebaixamento.

Para o Ba-Vi da Fonte Nova, no domingo, 22, o time tem dois problemas. O meia Vinicius, com dores no tornozelo, e o atacante Edigar Junio, que sentiu lesão muscular, foram substituídos durante a partida desta quinta e podem ficar de fora.

Início truncado

O duelo no Rio demorou a engrenar. E, enquanto esteve truncado, o Bahia levava vantagem. Com a estratégia de partir nos contra-ataques aproveitando a velocidade de Mendoza, o Tricolor assustou aos 22 minutos, em chute de Zé Rafael interceptado por Diego Alves, e aos 29, quando Mendoza arrancou de forma espetacular desde o campo defensivo e deixou Vinícius na cara do gol. O meia finalizou em cima do arqueiro do Fla.

Os cariocas, em atuação burocrática, só assustaram em um chutaço de longe de Diego que Jean defendeu. O Bahia poderia ter feito mais, porém, falhou muito nas decisões finais em contragolpes promissores. Ponto negativo para o inconstante Zé Rafael.

O Flamengo iniciou o tempo complementar disposto a mudar a história do jogo. E o fez logo aos cinco minutos, quando Diego foi acionado em contra-ataque e parou na grande defesa de Jean. Na cobrança de escanteio, entretanto, o goleiro não evitou o tento de Réver, que pegou de primeira a sobra de uma disputa aérea.

Abalado com o gol sofrido, o Bahia pouco fazia até chegar ao empate em lance isolado. Hernane, que tinha acabado de entrar no lugar de Edigar Junio, foi derrubado na área por Juan. Mendoza cobrou e chegou ao seu quinto tento no Brasileiro, igualando-se a Rodrigão como artilheiro do time.

Mas o ataque aéreo do Urubu ainda faria muito mais estrago. Aos 31, Everton cobrou escanteio e Réver subiu ao 20º andar para testar no ângulo e recolocar o Flamengo na frente. Oito minutos depois, uma nova bola pelo alto procurou a cabeça de Lucas Paquetá, mas encontrou o cotovelo de Lucas Fonseca. Pênalti convertido por Diego, que, em lance pelo chão, fechou a contagem aos 41.

