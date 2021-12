Bahia retorna às atividades com treino fechado em Pituaçu

Com os titulares em campo, o elenco do Bahia retornou ao batente na manhã deste sábado, 19, no estádio de Pituaçu, palco do jogo contra o Ceará. O duelo será realizado nesta segunda-feira, 21, às 19h30, pela 27° rodada do Brasileirão.

Os jogadores realizaram uma atividade física sob o comando dos preparadores físicos Paulo Paixão e Luiz Andrade. Em seguida, o técnico Roger Machado trabalhou ataque contra defesa e troca de passes em espaço reduzido.

O lateral-direito Nino Paraíba voltou a participar normalmente da atividade com o restante do grupo. Já o lateral Moisés, que se recupera de lesão na coxa, fez um treino em separado.

O elenco do Bahia retoma os trabalhos neste domingo, 20, no Fazendão, quando finaliza a preparação para o duelo contra a equipe cearense.

