Bahia retorna aos treinos pensando no Paysandu

O Bahia volta as atenções para o Paysandu, adversário desta quarta-feira, 15, no Pará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Na manhã desta segunda, 13, o elenco tricolor retornou ao treinamento e deu início aos preparativos, com atividade na academia. Willians Santana, que se recuperava de virose, treinou com o grupo. À tarde, os jogadores voltaram ao trabalho no Fazendão.

Com relação ao time que venceu o Oeste, o lateral-esquerdo Marlon e o meia Eduardo, que disputaram o torneio nacional pelo próprio Papão e pelo Joinville, respectivamente, não podem entrar em campo. Patric e Souza devem ser os substitutos.

