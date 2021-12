Bahia retorna à Sula contra o Liverpool (URU) na Fonte

O Bahia inicia neste quinta-feira, 7, a jornada em busca do seu primeiro título internacional. Às 18h15 (horário da Bahia) o Tricolor encara o Liverpool, do Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Será a sexta participação do Esquadrão no torneio. O objetivo é superar a campanha do ano passado, quando o Bahia foi até as quartas de final do campeonato.

>>AO VIVO: assista ao jogo Bahia x Liverpool

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira preservou o chamado “time A” na partida de ontem, pelo Baianão. Mas, se por um lado o Esquadrão está tendo que lidar com a maratona de jogos, a partida de hoje será a primeira do clube uruguaio na temporada, que até o momento só disputou amistosos de pré-temporada. Ontem, o Liverpool treinou no Barradão.

A falta de ritmo do adversário pode ser uma vantagem para o Bahia, como avaliado pelo volante Gregore. “A gente vai para o sexto jogo já. Eles não jogaram ainda. Mas a gente sabe que os times uruguaios são bastante competitivos, eles vêm para se defender. Então, nosso time tem que estar bastante concentrado”.

Com um calendário apertado em fevereiro, o Esquadrão ainda terá que viajar para decidir o futuro na competição daqui a duas semanas, na quinta-feira, 21,em terras uruguaias.

Os jogos do Tricolor na Sul-Americana poderão ser vistos pelo serviço de streaming DAZN, do grupo Perform. Isso porque nenhuma emissora de TV quis pagar a quantia que a Conmebol exigiu pelos direitos de transmissão do torneio.

adblock ativo