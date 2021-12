Bahia retorna a Salvador e treinará apenas na terça antes de duelo contra o América-MG

O Bahia não terá nem tempo de se lamentar da derrota sofrida contra o Palmeiras. Na quarta-feira, 30, no estádio de Pituaçu, o Esquadrão já encara o América-MG, pela sequência do Brasileirão, e terá apenas um dia de preparação para o respectivo confronto.

Logo após o revés em 3 a 2 para o Verdão, os atletas reservas do Tricolor participaram apenas de uma atividade técnica em campo reduzido. A delegação do Bahia retornou à capital baiana nesta segunda-feira, 28, e irá se reapresentar aos treinamentos com bola somente na terça, 29.

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Thonny Anderson volta a ficar à disposição do treinador Dado Cavalcanti. Já o zagueiro Germán Conti e o volante Matheus Galdezani se recuperam de lesão e são dúvidas para o duelo diante do Coelho.

Bahia e América-MG se enfrentam na quarta-feira, 30, às 19h, no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador. O confronto é válido pela 8ª rodada do certame nacional

