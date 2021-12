Bahia retoma treinamento após derrota na estreia do Baianão

Depois da derrota na estreia do Baianão, neste domingo, 9, os jogadores do Bahia retomam na tarde desta segunda-feira, 10, às 16 horas, o treinamento no Fazendão. O técnico Marquinhos Santos terá duas atividades, nesta segunda e terça, para corrigir os erros antes do jogo contra a Jacuipense, na próxima quarta, 12, às 21h15, em Pituaçu.

Essa será a única partida do tricolor essa semana. Depois o time se prepara para o jogo da outra quarta-feira, 19, contra o Vitória da Conquista, na Arena Fonte Nova.

