Bahia retoma as atividades e mira confronto na Copa do Nordeste

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 11, no Fazendão. O grupo inicia a preparação para o confronto com o Sergipe, nesta quarta-feira, 13, às 19h30, na Fonte Nova. A partida é válida pela Copa do Nordeste.

O treino comandado pelo técnico Enderson Moreira teve foco na parte técnica, elaborando uma atividade de posse de bola utilizando apenas metade do gramado. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no clássico deste domingo, 10, participaram de um treino regenerativo na fisioterapia, academia, piscina aquecida e barris de gelo.

Os volantes Elton e Yuri e os atacantes Fernandão e Rogério trabalharam normalmente com o elenco. Os desfalques foram o volante Gregore, que se recupera de uma lesão no joelho, o meia Marco Antônio, que trata o pé após uma cirurgia, e o atacante Élber, com dores na coxa.

O elenco volta a campo nesta terça-feira, 12, pela tarde, para fazer o último treino antes do jogo contra a equipe sergipana. Na Copa do Nordeste, o Tricolor, que está invicto na competição, aparece na 4ª colocação do grupo B, somando 9 pontos em 5 jogos. o Sergipe é o lanterna do grupo A, acumulando cinco derrotas em 5 partidas.

