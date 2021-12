Bahia rescinde contrato com o atacante Léo Gamalho

O atacante Léo Gamalho não é mais jogador do Bahia. Através do site oficial, nesta quarta-feira, 19, o time baiano anunciou a rescisão de contrato com atacante, que agora está livre para assinar com qualquer time. O clube ainda informa que o próprio jogador pediu para sair.



Léo Gamalho tem 29 anos e foi contratado para ser o homem gol do tricolor. Em 2014, quando defendia o Santa Cruz, o jogador marcou 32 gol durante a temporada - se consolidando na vice-liderança dos maiores goleadores do país - perdendo apenas para Magno Alves.



No Bahia, o atacante teve números muito abaixo das expectativas. Em 29 jogos disputados com a camisa do esquadrão, o atacante marcou apenas 7 gols. O "Samurai Tricolor" foi titular na campanha do título do Campeonato Baiano, mas como suas atuações não agradaramu o treinador Sérgio Soares, e muito menos a torcida, Léo foi perdendo espaço aos poucos, e foi parar no banco de reservas.



Com poucas oportunidades de atuar na Série B do Brasileirão, atacante chegou a ser sondado por equipes da Série A, como Goiás e Joinville, mas as negociações não avançaram.



Nas últimas partidas do tricolor, Léo não estava sendo relacionado nem para o banco de reservas.

adblock ativo