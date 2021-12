Bahia renova contrato com o zagueiro Danny Morais

Por meio de uma nota publicada em sua página oficial na internet, na tarde desta segunda-feira, 17, o Bahia anunciou a renovação de contrato do zagueiro Danny Morais.

O defensor, que atuou como titular na maioria dos jogos do tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro, acertou a sua permanência no time baiano por mais um ano.

Agora, O Esquadrão já tem confirmado dois zagueiros para a próxima temporada: além de Danny, Titi também tem contrato até o final de 2013.

Já os zagueiros Alyson e Lucas Fonseca não renovaram com o clube. Caso a diretoria demore a contratar novos zagueiros, o jovem das divisões de base, Dudu, poderá ser uma alternativa para compor o elenco no começo da temporada.

Histórico - Danny Morais chegou ao Bahia em 2011. No começo, foi reserva de Rafael Donato e foi requisitado a entrar em campo em ocasiões esporádicas.

Na temporada de 2012, porém, se destacou e se firmou como titular ao lado de Titi. Ao todo, fez 55 partidas pelo tricolor e marcou um gol.

